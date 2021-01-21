Европарламент призвал заблокировать «Северный поток-2» из-за Навального

Европейский парламент (ЕП) принял резолюцию, в которой призвал немедленно заблокировать строительство газопровода «Северный поток-2» и ввести новые санкции в отношении России из-за ареста Алексея Навального. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЕП.

Депутаты потребовали освобождения оппозиционера, а также ужесточения антироссийских санкций.

«Европарламент категорически осуждает задержание Навального и его сторонников и призывает к немедленному и безусловному их освобождению (...). Европарламент призывает Совет Евросоюза занять активную позицию в ходе следующего заседания и значительно ужесточить санкции против России, включая введение рестрикций против физических лиц и организаций, причастных к принятию решения об аресте и помещении в тюрьму Навального», — говорится в документе.

Ранее в январе глава МИД России Сергей Лавров заявил, что цель заявлений Запада относительно Навального — отвлечь внимание от кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития. «Прямо чувствуется, с какой радостью идут комментарии, как под копирку», — говорил он.

О задержании Навального в аэропорту Шереметьево стало известно в воскресенье, 17 января. Это произошло на основании постановления начальника УФСИН по Москве, согласно которому оппозиционер был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока. 18 января его арестовали на 30 суток.

До задержания он находился в Берлине, куда был доставлен 22 августа 2020 года. За два дня до этого, во время перелета из Томска в Москву, Навальный почувствовал себя плохо, самолет экстренно посадили в Омске.