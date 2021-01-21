Меркель высказалась о деле Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала освобождение Алексея Навального из СИЗО нужной мерой. Ее цитирует Reuters.

Ранее в январе глава МИД России Сергей Лавров заявил, что цель заявлений Запада относительно Навального — отвлечь внимание от кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития. «Прямо чувствуется, с какой радостью идут комментарии, как под копирку», — говорил он.

О задержании Навального в аэропорту Шереметьево стало известно в воскресенье, 17 января. Это произошло на основании постановления начальника УФСИН по Москве, согласно которому Навальный был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока. Его арестовали на 30 суток.

До задержания он находился в Берлине, куда был доставлен 22 августа 2020 года. За два дня до этого, во время перелета из Томска в Москву, он почувствовал себя плохо, самолет экстренно посадили в Омске.

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