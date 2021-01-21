Мир
 
Последние новости
Массовые проверки квартир в России опровергли
Москва призвала Вашингтон наладить связь в российском генконсульстве
В Евросоюзе признали отсутствие эффекта от санкций против Белоруссии
Раздающий шоколадки чернокожим детям россиянин вызвал негодование в сети
Конституционный суд Молдавии отменил закон об официальном статусе русского языка
В сети «раскрыли» содержание оставленной Трампом записки Байдену в Белом доме
Российский губернатор отказался «делить людей» и вводить ковид-паспорта
Генпрокурор России назвал Навального «лицом, совершившим преступление»
Госпитализированный с коронавирусом Емельяненко рассказал о своем состоянии
Ученые сообщили об опасности новых мутаций в коронавирусе
Новости партнеров
Прослушать новость

Меркель высказалась о деле Навального

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Евгений Фельдман / Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала освобождение Алексея Навального из СИЗО нужной мерой. Ее цитирует Reuters.

Ранее в январе глава МИД России Сергей Лавров заявил, что цель заявлений Запада относительно Навального — отвлечь внимание от кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития. «Прямо чувствуется, с какой радостью идут комментарии, как под копирку», — говорил он.

О задержании Навального в аэропорту Шереметьево стало известно в воскресенье, 17 января. Это произошло на основании постановления начальника УФСИН по Москве, согласно которому Навальный был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока. Его арестовали на 30 суток.

До задержания он находился в Берлине, куда был доставлен 22 августа 2020 года. За два дня до этого, во время перелета из Томска в Москву, он почувствовал себя плохо, самолет экстренно посадили в Омске.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
От ЕС захотели потребовать остановить строительство «Северного потока-2»
США ввели новые санкции против «Северного потока-2»
Лавров ответил на заявления Запада о Навальном