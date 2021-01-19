США ввели новые санкции против «Северного потока-2»

США ввели новые санкции против строящегося газопровода «Северный поток-2», передает РИА Новости. Они коснулись трубоукладчика «Фортуна», его владельца — «КВТ-Рус» — и компании «Рустанкер». По данным ТАСС, еще под санкции попадает судно «Максим Горький».

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Ранее во вторник, 19 января, стало известно, что от участия в проекте отказалась еще одна компания. Речь идет о немецкой Bilfinger SE, причиной такого решения назвали опасения из-за американских санкций. В ноябре прошлого года норвежская компания-сертификатор Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL) отказалась от проекта, ранее из него вышла датская инжиниринговая компания Ramboll.

На фоне ужесточения санкционного давления в «Газпроме» впервые заговорили о возможном провале «Северного потока-2». В компании предположили, что проект может быть приостановлен или свернут из-за политического давления, но все же надеются его завершить, «как только это станет разумно возможным».

Стройка остановилось в декабре 2019 года из-за санкций США. В середине января 2021-го Дания разрешила достраивать «Северный поток-2» барже «Фортуна», но ни она, ни трубоукладчик «Академик Черский» пока не приступили к работам. После того как Вашингтон объявил о новых санкциях, Германия предупредила США об ответных мерах: в бундестаге не исключали и введения штрафных пошлин на импорт американского газа.