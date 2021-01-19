Еще одна компания отказалась от участия в «Северном потоке-2»

Германский концерн Bilfinger SE отказался от участия в проекте «Северный поток-2», об этом пишет газета Bild.

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По информации издания, причина такого решения — опасения в связи с возможными американскими санкциями. Концерн заключил ряд контрактов с оператором проекта «Nord Stream 2 AG», например, на разработку, поставку и ввод в эксплуатацию систем технологического управления и безопасности для работы трубопровода. Объем заказа — 15 миллионов евро.

Bilfinger SE стала очередной компанией, вышедшей из проекта. В ноябре прошлого года норвежская компания-сертификатор Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL) отказалась сотрудничать со строящимся российским экспортным газопроводом. На такой шаг компания вынуждена была пойти из-за решения США расширить действующие санкции. Датская инжиниринговая компания Ramboll тоже вышла из проекта.

Строительство газопровода приостановилось в декабре 2019 года из-за санкций США. В середине января этого года Дания разрешила достраивать «Северный поток-2» барже «Фортуна», но ни она, ни трубоукладчик «Академик Черский» пока не приступили к работам.

«Газпром» 19 января впервые заговорил о возможном провале «Северного потока-2». В компании предположили, что проект может быть приостановлен или свернут из-за политического давления.