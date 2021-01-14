Госдеп напомнил о санкциях за участие в строительстве «Северного потока-2»

Госдепартамент США напомнил о санкциях за участие в строительстве газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщил представитель департамента, передает ТАСС.

По его словам, Госдеп уже сообщил компаниям о дополнительных санкциях, а также о риске санкций за продолжение связей с проектом. Ограничения касаются закона об обеспечении энергетической безопасности Европы в рамках оборонного бюджета на 2021 финансовый год, пояснил представитель.

Ранее Bloomberg узнал, что компания-оператор газопровода «Северный поток-2» планирует завершить его строительство в июне этого года. По информации американского издания, трубоукладочная баржа «Фортуна» должна окончить работы в водах Дании в конце мая, а затем отправиться в Германию.

До этого Nord Stream 2 AG подтвердила сроки возобновления строительства «Северного потока-2» . Работы по трубоукладке, включая подготовительные мероприятия и испытания, начнутся в период с 15 января.

Укладка «Северного потока-2» должна была завершиться в конце 2019 года, однако была отложена после того, как проект покинуло швейцарское судно Allseas. Это произошло после введения США санкций в отношении участников строительства.