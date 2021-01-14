Стало известно о сроках окончания строительства «Северного потока-2»

Компания-оператор газопровода «Северный поток-2» планирует завершить его строительство в июне этого года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники и график работ Nord Stream 2.

По информации американского издания, трубоукладочная баржа «Фортуна» должна окончить работы в водах Дании в конце мая, а затем отправиться в Германию. Планируется, что там судно завершит строительство уже в июне.

Ранее компания Nord Stream 2 AG подтвердила сроки возобновления строительства «Северного потока-2». В ее пресс-службе заявили, что работы по трубоукладке, включая подготовительные мероприятия и испытания, начнутся в период с 15 января.

Укладка «Северного потока-2» должна была завершиться в конце 2019 года, однако была отложена после того, как проект покинуло швейцарское судно Allseas. Это произошло после введения США санкций в отношении участников строительства.