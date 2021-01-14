Дания подтвердила возобновление работ над «Северным потоком-2»

Дания получила расписание планов строительства газопровода «Северный поток-2». Планируется, что оно начнется 15 января. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Датского энергетического агентства Туре Фальбе-Хансена.

Материалы по теме В собственном соку В борьбе с пандемией мир проглядел эпидемию одиночества. Какова цена изоляции? Сорвали покровы Что будет с рублем, нефтью и ценами на еду в России в 2021 году

По его словам, работы по прокладке трубы в датских водах планируется возобновить на основе условий, оговоренных в выданном разрешении. «Я могу подтвердить, что все соответствующие условия выполнены», — отметил пресс-секретарь Датского энергетического агентства.

Ранее стало известно, что датская инжиниринговая компания Ramboll, задействованная в строительстве «Северного потока-2», вышла из проекта из-за опасений санкций со стороны США. По информации издания Politiken, Ramboll угрожали американские дипломаты и влиятельные сенаторы.

Российский трубоукладчик «Академик Черский», который могут использовать для достройки «Северного потока-2», 12 января покинул место возобновления работ и вернулся в Калининград. Это поставило под сомнение планы по строительству газопровода в Дании.

Газопровод из России в Германию должны были завершить еще в конце 2019 года, но этому помешали санкции США. Сроки сдачи проекта перенеслись на неопределенное время.