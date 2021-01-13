Датская компания вышла из проекта «Северного потока-2»

Из-за опасений санкций со стороны США датская инжиниринговая компания Ramboll, задействованная в строительстве газопровода «Северный поток-2», отказалась от участия в проекте, сообщает Politiken.

Источники издания утверждают, что осенью на компанию было оказано сильное давление, так что руководству Ramboll пришлось смириться. Ей угрожали американские дипломаты и влиятельные сенаторы.

В пресс-службе компании отказались комментировать информацию и не назвали причины, по которым они отказываются это сделать. В Nord Stream 2 AG, операторе проекта, также не дали комментария.

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Конгресс США одобрил новые санкции против газопровода из России в Германию в декабре прошлого года. На этом фоне отказалась от сотрудничества норвежская DNV GL. Она должна была выдать сертификат, необходимый для начала работы объекта.

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