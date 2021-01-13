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Датская компания вышла из проекта «Северного потока-2»

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Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Из-за опасений санкций со стороны США датская инжиниринговая компания Ramboll, задействованная в строительстве газопровода «Северный поток-2», отказалась от участия в проекте, сообщает Politiken.

Источники издания утверждают, что осенью на компанию было оказано сильное давление, так что руководству Ramboll пришлось смириться. Ей угрожали американские дипломаты и влиятельные сенаторы.

В пресс-службе компании отказались комментировать информацию и не назвали причины, по которым они отказываются это сделать. В Nord Stream 2 AG, операторе проекта, также не дали комментария.

Ранее стало известно, что США намерены опубликовать список европейских предприятий — союзников проекта газопровода 14-15 января. Всем им угрожают санкции. Одной из первых, как утверждают СМИ, под удар попадет швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group, которой прочат роль основного страховщика «Северного потока-2».

Конгресс США одобрил новые санкции против газопровода из России в Германию в декабре прошлого года. На этом фоне отказалась от сотрудничества норвежская DNV GL. Она должна была выдать сертификат, необходимый для начала работы объекта.

Датское энергетическое агентство утверждало, что прокладку труб в водах страны возобновят 15 января. Но 12-го числа трубоукладчик «Академик Черский», наиболее вероятный кандидат на продолжение работ, вернулся в Калининград.

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