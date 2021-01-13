США вычислили союзника «Северного потока-2» в Европе и ополчились на него

Власти США вычислили европейскую компанию, которая может выступить страховщиком «Северного потока-2», и ополчились на нее. Швейцарская Zurich Insurance Group может поспособствовать завершению строительства газопровода, из-за чего ее, вероятно, включат в американский список европейских предприятий — союзников проекта под угрозой санкций. Об этом пишет Reuters.

По данным агентства, Госдепартамент в ближайшие дни опубликует список компаний, которые, по его мнению, задействованы в проекте. Помимо страховщиков в него могут попасть сертификаторы оборудования и структуры, непосредственно занимающиеся укладкой труб.

О том, что Zurich Insurance Group может стать основным страховщиком «Северного потока-2», Bloomberg со ссылкой на источники писал еще в ноябре 2020 года. Тогда в компании заявили, что не обсуждают свое сотрудничество с конкретными клиентами и всегда работают в рамках установленных правил. На новый запрос журналистов страховщик не ответил.