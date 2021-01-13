Союзник «Северного потока-2» в Европе ответил на возможную угрозу от США

Швейцарская Zurich Insurance Group, которую называют союзником «Северного потока-2» в Европе, ответила на возможную угрозу со стороны США. Потенциальный страховщик газопровода отказался комментировать ранее появившуюся в СМИ информацию, передает РИА Новости.

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На запрос агентства в компании ответили, что там стараются соблюдать все применимые правила санкций. «Мы не комментируем отношения с конкретными клиентами», — заключили в Zurich Insurance Group. Ранее в среду, 13 января, стало известно, что Zurich Insurance Group может поспособствовать завершению строительства газопровода и выступить его страховщиком. То есть теоретически компания может оказаться под угрозой американских санкций.

Предполагается, что до середины января Госдеп должен опубликовать список компаний, которые, по его мнению, задействованы в строительстве газопровода. Помимо страховщиков в него могут попасть сертификаторы оборудования и структуры, непосредственно занимающиеся укладкой труб. О том, что Zurich Insurance Group потенциально может стать страховщиком «Северного потока-2», сообщалось еще в конце 2020 года. Тогда в компании эту информацию также не комментировали.

«Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. В декабре 2020-го американский Конгресс согласовал новые санкции против проекта, которые грозят компаниям, помогающим завершить проект. В результате к январю 2021-го норвежская компания DNV GL отказалась сертифицировать проект.