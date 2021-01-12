«Академик Черский» ушел обратно в Калининград

Российский трубоукладчик «Академик Черский», который могут использовать для достройки «Северного потока-2», покинул место возобновления работ и вернулся в Калининград, свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию судов MarineTraffic.

Около месяца судно находилось возле российского города, после чего 6 января пришло в район строительства. Датское энергетическое агентство даже сообщало, что работы в водах страны возобновят 15 января, однако 12 января трубоукладчик отправился в обратный путь.

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Причины таких перемещений неизвестны. Официально судно по-прежнему не называется в качестве трубоукладчика для газопровода, а его владелец, неизвестная на рынке компания, ситуацию не комментирует.

Строительство «Северного потока-2» должны были завершить еще в конце 2019 года, но санкции США затормозили процесс на неопределенный срок. За это время удалось достроить только небольшой участок в водах Германии. Работами занималась баржа «Фортуна», так же как и «Академик Черский» сменившая владельца.

Отдельной проблемой остается сертификация маршрута. В начале года из проекта окончательно вышла норвежская компания DNV GL, которая должна была выдать документы соответствия. Свое решение руководство компании объяснило угрозой санкций США.