«Академик Черский» вернулся к месту строительства «Северного потока-2»

Трубоукладчик «Академик Черский» вернулся к месту строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом свидетельствуют данные портала по отслеживанию судов Marine Traffic.

До этого судно почти месяц стояло недалеко от Калининграда. В начале декабря трубоукладчик провел несколько дней у датского острова Борнхольм, затем вернулся в Россию — «Академик Черский» встал на рейд у Куршской косы в Калининградской области.

В конце декабря эксперты обозначили примерные сроки завершения строительства проекта «Северный поток-2». Как предположил эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков, трубоукладочное судно «Фортуна» должно было достроить участок в немецкой акватории в декабре 2020 года, затем к строительству присоединится трубоукладчик «Академик Черский», который будет прокладывать трубы в датской акватории.

Изначально «Северный поток-2» планировалось достроить и ввести в эксплуатацию в конце 2019 года. Однако строительство затормозилось в декабре прошлого года после того, как США пригрозили санкциями владельцам трубоукладчиков.