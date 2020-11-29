Назван вероятный срок запуска «Северного потока-2»

Аналитик назвал вероятный срок запуска газопровода «Северный поток-2». По оценке директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрия Маринченко, это может произойти до конца марта 2021 года, пишет ТАСС.

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Эксперт назвал возможные сроки завершения проекта после того, как оператор «Северного потока-2» — компания Nord Stream 2 — сообщила, что продолжит строительные работы 5 декабря 2020 года. Маринченко пояснил, что решение возобновить строительство в этот период может быть связано с переходным политическим периодом в США между администрациями действующего президента Дональда Трампа и избранного главы государства Джо Байдена.

Маринченко отметил, что в последний момент могут возникнуть логистические или юридические сложности. «Утверждать, что санкционные риски нивелированы, можно будет только тогда, когда проект будет запущен», — сказал он.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на старшего научного сотрудника Оксфордского института энергетических исследований Катю Яфимаву написало, что США неспособны воспрепятствовать завершению «Северного потока-2». В настоящее время перед проектом стоят три задачи: найти трубоукладчик для завершения строительства, оформить страховку и получить сертификат о том, что проект безопасен и соответствуют нормам ЕС. Россия работает над всеми тремя проблемами и заручилась поддержкой европейских властей и бизнеса, которые критикуют США за вмешательство в суверенную энергетическую политику ЕС.

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