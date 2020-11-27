Способное достроить «Северный поток-2» судно покинуло Германию

Трубоукладчик «Академик Черский» спустя месяц стоянки в немецком порту Мукран — логистической базе проекта «Северный поток-2» покинул Германию направился обратно в Калининград. Об этом свидетельствуют данные портала по отслеживанию судов Marine Traffic.

«"Академик Черский" должен прибыть в Калининград 28 ноября около 13:00 по местному времени. Из порта он вышел 26 ноября. Судно простояло в Мукране месяц», — говорится в сообщении портала.

Трубоукладчик в октябре несколько недель стоял на якоре недалеко от Калининграда напротив Куршской косы, где недалеко от него проводило работы судно снабжения «Финвал».

Ранее норвежская компания-сертификатор Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL) отказалась сотрудничать со строящимся российским экспортным газопроводом «Северный поток-2» из-за угрозы санкций со стороны США. На такой шаг компания вынуждена пойти из-за решения Вашингтона расширить интерпретацию уже действующих ограничений. Теперь под них попадают не только непосредственные участники строительства, но и те, кто оказывают им какие-либо услуги.

США впервые ввели санкции в отношении участников строительства «Северного потока-2» в конце 2019 года, незадолго до планировавшегося срока завершения. Тогда от сотрудничества с Nord Stream 2 AG отказалась швейцарское судно-трубоукладчик Allseas. В результате ему пришлось искать замену, которой выступило российское судно «Академик Черский», однако у него тоже возникли проблемы из-за невозможности найти согласную на сотрудничество страховую компанию.