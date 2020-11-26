Еще одна компания отказалась от «Северного потока-2» из-за США

Норвежская компания-сертификатор Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL) отказалась сотрудничать со строящимся российским экспортным газопроводом «Северный поток-2» из-за угрозы санкций со стороны США, сообщает РИА Новости.

На такой шаг компания вынуждена пойти из-за решения Вашингтона расширить интерпретацию уже действующих ограничений. Теперь под них попадают не только непосредственные участники строительства, но и те, кто оказывают им какие-либо услуги.

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DNV GL инспектировала и сертифицировала строящие газопровод суда, а также проверяла документацию выполненных работ и проверяла их на соответствие стандартам. Специалисты компании наблюдали за тестированием и подготовкой оборудования, используемого при прокладке трубопровода.

В компании-операторе газопровода Nord Stream 2 AG уже заявили, что рассчитывают на защиту своих партнеров и контрагентов от действий США со стороны правительств европейских стран и Еврокомиссии.

США впервые ввели санкции в отношении участников строительства «Северного потока-2» в конце 2019 года, незадолго до планировавшегося срока завершения. Тогда от сотрудничества с Nord Stream 2 AG отказалась швейцарское судно-трубоукладчик Allseas. В результате ему пришлось искать замену, которой выступило российское судно «Академик Черский», однако у него тоже возникли проблемы из-за невозможности найти согласную на сотрудничество страховую компанию.