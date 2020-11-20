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Спрогнозирована «решающая схватка» за «Северный поток-2»

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Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Немецкое издание Die Welt спрогнозировало «решающую схватку» за «Северный поток-2». Берлин надеется на улучшение отношений с США после вступления Джо Байдена в должность президента, однако он является противником проекта.

Отмечается, что немецкая сторона планировала «задобрить» Вашингтон и начала строить терминалы для американского сжиженного природного газа (СПГ), но в настоящее время работы застопорились.

«До недавнего времени правительство Германии оставляло открытым вопрос о завершении строительства газопровода, но ему тоже вскоре придется дать четкий и ясный ответ. Так что решающая схватка США и Германии за "Северный поток-2" все ближе», — утверждает автор статьи.

Также отмечается, что в начале ноября компания, ответственная за строительство терминала для американского СПГ в немецком порту Вильгельмсхафен, отказалась принимать участие в проекте. По словам автора, теперь Германия рискует непосредственно столкнуться с угрозой санкций.

Ранее Bild сообщал, что после вступления в должность президента США Джо Байден планирует еще больше затянуть гайки, чтобы газопровод «Северный поток-2» окончательно потерпел крах. Республиканцы и демократы в сенате уже согласовали жесткие санкции против участников проекта. Новые меры могут не только замедлить строительство, но и похоронить проект. Газопровод построен уже на 95 процентов. Байден намерен «укрепить энергетическую независимость Европы», а «Северный поток-2» он называет «плохой сделкой», пишет издание.

Газопровод из России в Германию по дну Балтийского моря должны были запустить в конце 2019 года, но в проект вмешались США. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции, из-за них от сотрудничества отказалась швейцарская компания Allseas, предоставившая трубоукладчик. России удалось найти другое судно, но сроки завершения строительства пришлось перенести по меньшей мере на год.

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