Способные достроить «Северный поток-2» суда взяли курс на Германию

Судно снабжения «Остап Шеремета» и специальное судно «Артемис Оффшор», которые способны достроить «Северный поток-2», взяли курс на Германию. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

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«Остап Шеремета» входит в состав ООО «Газпром флот». Многофункциональное судно «Артемис Оффшор» принадлежит Морской спасательной службе Минтранса, корабль оборудован вертолетной площадкой. По данным сервиса Marine Traffic, который отслеживает передвижение судов, «Остап Шеремета» 4 ноября 2020 года вышел из порта Светлый в Калининградской области и взял курс на немецкий порт Мукран, который является логистической базой для «Северного потока-2». Ожидается, что судно прибудет в Германию 5 ноября.

«Артемис Оффшор» 4 ноября вышел из порта Калининграда и также взял курс на Мукран. Ожидается, что многофункциональное судно также прибудет на базу «Северного потока-2» 5 ноября 2020 года.

По данным сервиса, трубоукладчик «Академик Черский» и судно снабжения «Умка» уже находятся в порту Мукран. Еще одно судно-снабженец — Finval — также пришло в немецкий порт, однако затем направилось на расположенную поблизости якорную стоянку города Засниц, а в настоящее время отошло от берега и остановилось в Балтийском море.

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