Подтверждены сроки возобновления строительства «Северного потока-2»

Компания-оператор российского экспортного газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG подтвердила сроки возобновления строительства объекта, сообщает ТАСС. Работы начнутся 15 января.

«Работы по трубоукладке, включая подготовительные мероприятия и испытания, начнутся в период с 15 января», — рассказали агентству в пресс-службе компании.

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Ранее 14 января о возобновление работ начиная с 15 января сообщило Датское энергетическое агентство. В конце 2019 года оно, последним из органов власти европейских стран, выдало Norn Stream 2 AG разрешение на работу в своих территориальных водах.

Ожидается, что работы будут проводить баржа «Фортуна», а также суда «Балтийский исследователь» и «Мурман». Днем 14 января «Фортуна» вышла из немецкого порта Висмар, где находилась на стоянке. «Балтийский исследователь» уже вернулся к месту проведения работ.

Укладка «Северного потока-2» должна была завершиться в конце 2019 года, однако была отложена после того, как проект покинуло швейцарское судно Allseas. Это произошло после введения США санкций в отношений участников строительства.