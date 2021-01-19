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Германия пригрозила США ответными мерами за давление на «Северный поток-2»

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Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Германия пригрозила США, что предпримет ответные меры за давление на «Северный поток-2». В частности, глава комитета Бундестага по энергетике Клаус Эрнст призвал ввести штрафные пошлины на импорт американского газа, передает ТАСС. Так он отреагировал на решение Вашингтона о введении ограничений против трубоукладчика «Фортуна».

По словам Эрнста, новые санкции в отношении участвующих в строительстве компаний не приведут к ожидаемому эффекту, но, несмотря на это, такие действия неприемлемы. «Также необходимо ввести штрафные пошлины на импорт газа из США», — сказал он и выразил опасения, что новый американский президент продолжит «агрессивную экономическую политику своей страны».

Строительство газопровода остановилось в декабре 2019 года из-за санкций США. В середине января 2021-го Дания разрешила достраивать «Северный поток-2» барже «Фортуна», но ни она, ни трубоукладчик «Академик Черский» пока не приступили к работам. Сроки начала строительства пока не называют.

Ранее во вторник, 19 января, «Газпром» впервые заговорил о возможном провале «Северного потока-2». В компании предположили, что проект может быть приостановлен или свернут из-за политического давления, но все равно надеются его завершить, «как только это станет разумно возможным».

В то же время в Кремле указывают, что проект сталкивается с грубым давлением со стороны США, но власти нацелены на завершение проекта. «Мы очень внимательно отслеживаем ситуацию, анализируем ее, с тем чтобы продолжить последовательную работу по финализации этого проекта», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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