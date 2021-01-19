В Совфеде отреагировали на угрозу новых санкций США против «Северного потока-2»

Намерение США ввести новые санкции против российской баржи-трубоукладчика «Фортуна», способной достроить газопровод «Северный поток-2», является недобросовестной конкуренцией. Так на угрозу ограничительных мер отреагировал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, передает RT.

«Это попытка сохранить за США если не монополию, то во всяком случае существенную долю газового рынка в Европе», — сказал сенатор.

Он также напомнил, что три миллиарда долларов бюджета Украины составляют доходы от транзита газа. По его словам, в случае запуска газопровода Киев может лишиться значительной части этого дохода.

«Что это означает? Что кому-то из покровителей нынешней Украины придется ее содержать на эти три миллиарда», — добавил Косачев.

Ранее немецкое издание Handelsblatt сообщило, что 19 января США накажут способное достроить «Северный поток-2» судно. По данным издания, решение основано на законе «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), который недавно был ужесточен Конгрессом.

Власти Германии выразили сожаление в связи с решением Вашингтона ввести санкции против судна «Фортуна».

«Фортуна» стала основным кандидатом на достройку трубопровода в последние недели. Ранее предполагалось, что работами займется «Академик Черский».