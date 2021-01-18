США собрались наказать способное достроить «Северный поток-2» судно

Российская баржа-трубоукладчик «Фортуна», способная достроить газопровод «Северный поток-2», и ее владелец во вторник, 19 января, попадут под новые санкции США, пишет немецкое издание Handelsblatt.

Решение основано на законе «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), который недавно был ужесточен Конгрессом. Как отмечает издание, это первый случай за все время противостояния по поводу «Северного потока-2», когда США не просто угрожают задействованным в проекте компаниям ограничительными мерами, но и вводят их.

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В посольстве США в Германии отказались комментировать санкции до их введения. Там указали, что по-прежнему ожидают от Берлина пересмотра своего отношения к газопроводу из России.

Вместе с тем остается неясным, каким образом санкции против «Фортуны» будут действовать. Стандартный набор о запрете операций и блокировке счетов, скорее всего, не сработает, потому что собственник судна менялся много раз и его вряд ли волнуют возможные ограничения, говорится в материале.

«Фортуна» стала основным кандидатом на достройку трубопровода в последние недели, до этого считалось, что работами займется более современный трубоукладчик «Академик Черский».

С 15 января Дания разрешила возобновить строительство, однако оператор Nord Stream 2 AG отложил его как минимум на две недели, сославшись на необходимость дополнительных испытаний. Аналогичное разрешение немецкого регулятора приостановлено из-за жалоб экологических организаций.

Если «Северный поток-2» достроят, компании придется решать вопросы сертификации и страховки. Норвежская DNV GL и швейцарская Zurich Insurance Group под угрозой санкций уже вышли из проекта. Срок начала эксплуатации газопровода в настоящее время перенесен на полгода — до лета 2021-го.