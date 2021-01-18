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Экологи смогли задержать строительство «Северного потока-2»

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Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Две действующие в Германии экологические организации, «Союз охраны природы и биоразнообразия» (NABU) и Deutsche Umwelthilfe, смогли задержать возобновление строительства газопровода «Северный поток-2», сообщает Reuters.

Они подали жалобу на решение Федерального морского и гидрографического агентства, которое разрешило продолжать работы в исключительной экономической зоне Германии. Регулятор подтвердил прием жалоб, это означает, что разрешение приостанавливается до их рассмотрения.

Документ действует в период с января по май 2021 года. Он вступил в силу немедленно и распространяется на территорию, по которой должны пройти около 30 километров трубы.

Разрешение потребовалось оператору проекта, компании Nord Stream 2 AG, из-за того, что предыдущее распространялось на суда с динамическим позиционированием. Таким обладает «Академик Черский», однако у баржи «Фортуна», еще одного кандидата на возобновление работ, есть только якорное позиционирование.

На прошлой неделе, 15 января, вступило в силу аналогичное разрешение датских властей. Тем не менее в Nord Stream 2 AG не смогли назвать срок возобновления работ. Представитель компании заявил, что нужны дополнительные проверки и испытания, из-за чего выход судов откладывается как минимум на две недели.

Срок начала эксплуатации газопровода в настоящее время перенесен еще на полгода — на лето 2021-го. Даже если трубу удастся достроить, нерешенными остаются вопросы сертификации и страховки. Норвежская DNV GL и швейцарская Zurich Insurance Group под угрозой санкций США отказались от сотрудничества.

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