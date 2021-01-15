Германия разрешила немедленно достраивать «Северный поток-2»

Германия выдала разрешение на строительство «Северного потока-2» в своих водах в январе-мае 2021 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH).

Речь идет о прокладке труб в германской исключительной экономической зоне, общая протяженность участка составит около 30 километров. По заявлению германского регулятора, компания-оператор газопровода Nord Stream 2 AG может приступить к строительным работам немедленно.

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Оператору проекта потребовалось новое разрешение из-за санкций США и отказа швейцарской компании Allseas от укладки труб в декабре 2019 года. Именно для ее судов с системой динамического позиционирование было выдано разрешение на строительство в зимний период. После выхода компании из проекта российской стороне пришлось перейти на суда с якорным позиционированием и получать новое разрешение.

«Северный поток-2» должны были завершить еще в конце 2019 года, но этому помешала Дания, которая долго не согласовывала маршрут прохождения трубы через свои воды, а затем США, которые ввели санкции против участников строительства. В результате запуск «Северного потока-2» перенесли на рубеж 2020-2021 годов, однако в обозначенный срок завершить строительство также не удалось. Теперь, по неофициальным данным, проект рассчитывают сдать в июне 2021 года.