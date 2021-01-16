Союзник «Северного потока-2» в Европе отказался страховать стройку газопровода

Швейцарская компания Zurich Insurance Group, которую называют союзником «Северного потока-2» в Европе, отказалась страховать строительство трубопровода. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

В статье указано, что обеспечиваемая Zurich Insurance страховка смогла бы покрыть все строительство газопровода. Источники подчеркнули, что компания потенциально может стать целью новых санкций США.

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Принятые меры, содержащиеся в оборонном бюджете США на 2021 год, направлены против обеспечения технической сертификации проекта и его страхования.

Представитель Zurich Insurance отказался дать комментарий на тему взаимоотношений с клиентом с целью сохранить конфиденциальность. Компания указала, что «стремится полностью соблюдать любые применимые санкционные требования».

Ранее швейцарская компания уже отказывалась комментировать информацию о том, что теоретически может оказаться под санкциями при заключении соглашения о страховании строительства. Впервые о переговорах стало известно еще в конце 2020 года. Утверждалось, что Zurich Insurance Group может поспособствовать завершению строительства газопровода и выступить его страховщиком.

По предварительной информации, до середины января Госдеп должен опубликовать список компаний, которые, по его мнению, задействованы в строительстве газопровода. Помимо страховщиков, в него могут попасть сертификаторы оборудования и структуры, непосредственно занимающиеся укладкой труб.

«Северный поток-2» — две нитки газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. В декабре 2020-го Конгресс США согласовал новые санкции против компаний, помогающих завершить проект. Из-за этого норвежская компания DNV GL отказалась от сертификации, также свое участие в проекте прекратила датская Ramboll.