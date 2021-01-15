Строительство «Северного потока-2» отложили

Возобновление строительства «Северного потока-2» отложили на неопределенный срок, как минимум на две недели. Об этом со ссылкой на оператора проекта, компанию Nord Stream 2 AG, пишет Handelsblatt.

Разрешение на работы в своих водах, которое выдали власти Дании, начинает действовать с 15 января. Однако, как сообщил представитель оператора, надо проверить оборудование, поэтому уточнить срок начала прокладки труб он не может.

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Какое именно судно начнет строительство, все еще неизвестно. Главными кандидатами являются трубоукладчик «Академик Черский» и баржа «Фортуна», уже построившая часть маршрута возле берега Германии.

Первое судно несколько раз подходило к месту начала работ. В последний раз это произошло 6 января. Но уже через шесть дней «Академик Черский» вернулся в Калининград.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники в Nord Stream 2 AG сообщил, что компания собирается завершить строительство в июне этого года, причем вести работы будет баржа «Фортуна». При этом в комментарии ТАСС представитель оператора рассказал, что работы по трубоукладке начнутся в период с 15 января. Однако он оговорился, что речь также идет о подготовительных мероприятиях и испытаниях.

Строительство «Северного потока-2» должны были завершить еще в конце 2019 года. Из-за санкций США его перенесли на конец 2020-го или начало 2021 года. Однако на данный момент ни один из существенных этапов работ не начался. Также непонятно, какая компания займется сертификацией газопровода, без которой начать его эксплуатацию невозможно. Норвежская DNV GL в итоге отказалась от сотрудничества.