Названо возможное препятствие для достройки «Северного потока-2»

Возможное продление локдауна в Германии может повлиять на строительство газопровода «Северный поток-2», заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт. Об этом сообщает телеканал «360».

«Если экономика Германии и ЕС сейчас рухнет, то спроса на это топливо не будет, такого большого, как предполагалось, поэтому, может быть, не надо так быстро и так срочно его достраивать», — отметил депутат. При этом он уверен, что проект все же будет завершен.

Гердт также напомнил, что экономические связи России и Германии касаются не только энергетической сферы, поэтому и последствия локдауна в ФРГ для России не ограничатся только влиянием на «Северный поток-2».

Компания-оператор газопровода «Северный поток-2» планирует завершить его строительство в июне этого года. Ожидается, что работы по трубоукладке, включая подготовительные мероприятия и испытания, начнутся с 15 января.

Укладка «Северного потока-2» должна была завершиться в конце 2019 года. Однако проект покинуло швейцарское судно Allseas. Это произошло из-за введения США санкций в отношении участников строительства. Пока непонятно, какая компания займется сертификацией газопровода, без которой начать его эксплуатацию невозможно. Норвежская DNV GL отказалась от сотрудничества.