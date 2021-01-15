Определен график строительства «Северного потока-2»

«Северный поток-2» в датских водах планируют строить с 25 января и почти до конца мая, пишет РИА Новости со ссылкой на датские власти.

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В мае, согласно определенному графику, начнется укладка в водах Германии. Страна уже выдала разрешение на строительство газопровода в своих водах. Речь идет о прокладке труб в германской исключительной экономической зоне, общая протяженность участка составит около 30 километров.

Компания-оператор газопровода «Северный поток-2» планирует завершить его строительство в июне этого года. Ожидается, что работы по трубоукладке, включая подготовительные мероприятия и испытания, начнутся с 15 января.

Укладка «Северного потока-2» должна была завершиться в конце 2019 года. Однако проект покинуло швейцарское судно Allseas. Это произошло из-за введения США санкций в отношении участников строительства. Пока непонятно, какая компания займется сертификацией газопровода, без которой начать его эксплуатацию невозможно. Норвежская DNV GL отказалась от сотрудничества.