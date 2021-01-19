Германия отреагировала на возможные санкции США против «Северного потока-2»: в Минэкономики ФРГ заявили, что сожалеют о решении Вашингтона ввести санкции против судна «Фортуна», задействованного в строительстве газопровода. Об этом заявила представитель Министерства экономики и энергетики Германии, ее слова приводит ТАСС.

«Мы принимаем это к сведению с сожалением», — отметила она.

Также представитель ведомства подтвердила информацию о том, что санкции нацелены против российского трубоукладчика. При этом посольство США в Берлине сообщило журналистам, что американская сторона предпримет все необходимые шаги для остановки «Северного потока-2», который «представляет угрозу национальным интересам европейских союзников».

Ранее немецкое издание Handelsblatt сообщило, что российская баржа-трубоукладчик «Фортуна», способная достроить газопровод «Северный поток-2», и ее владелец во вторник, 19 января, попадут под новые санкции США.

С 15 января Дания разрешила возобновить строительство, однако оператор Nord Stream 2 AG отложил его как минимум на две недели, сославшись на необходимость дополнительных испытаний. Аналогичное разрешение немецкого регулятора приостановлено из-за жалоб экологических организаций.

Строительство «Северного потока-2» должны были завершить еще в конце 2019 года. Из-за санкций США его перенесли на конец 2020-го или начало 2021 года. Однако на данный момент ни один из существенных этапов работ не начался. Также непонятно, какая компания займется сертификацией газопровода, без которой начать его эксплуатацию невозможно. Норвежская DNV GL в итоге отказалась от сотрудничества.