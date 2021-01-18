«Газпром» раскрыл подробности о сроках завершения «Северного потока-2»: компания рассчитывает на ввод газопровода в эксплуатацию в разумные сроки. Об этом говорится в проспекте к размещению новых евробондов «Газпрома», передает ТАСС.

«Мы проложили более 2,3 тысячи километров обеих веток газопровода в Балтийском море. Мы намерены завершить его строительство, как только это станет разумно возможным», — отмечается в документе. Также подчеркивается, что «Северный поток-2» остается одним из приоритетных инвестиционных проектов холдинга в 2021 году.

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Ранее немецкое издание Handelsblatt сообщило, что российская баржа-трубоукладчик «Фортуна», способная достроить газопровод «Северный поток-2», и ее владелец во вторник, 19 января, попадут под новые санкции США.

С 15 января Дания разрешила возобновить строительство, однако оператор Nord Stream 2 AG отложил его как минимум на две недели, сославшись на необходимость дополнительных испытаний. Аналогичное разрешение немецкого регулятора приостановлено из-за жалоб экологических организаций.

Если «Северный поток-2» достроят, компании придется решать вопросы сертификации и страховки. Норвежская DNV GL и швейцарская Zurich Insurance Group под угрозой санкций уже вышли из проекта. Срок начала эксплуатации газопровода в настоящее время перенесен на полгода — до лета 2021-го.