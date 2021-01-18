В Германии ответили на протест экологов против «Северного потока-2»

Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии (BSH) ответило экологическим организациям «Союз охраны природы и биоразнообразия» (NABU) и Deutsche Umwelthilfe, которые подали жалобы на строительство газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает РИА Новости.

Регулятор ждет разъяснений от природоохранных организаций. «Протест должен быть обоснован, затем BSH примет решение — либо отклонит протест, либо примет его. Но нам нужно время, чтобы изучить это», — отметили в ведомстве.

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Процесс рассмотрения пройдет во внесудебном порядке. Как долго он продлится «невозможно сказать», так как правового регулирования этих сроков нет. В ведомстве добавили, что «не хотят спекулировать» по вопросу, какие последствия может иметь данная процедура конкретно для сроков прокладки газопровода.

Ранее сообщалось, что две действующие в Германии экологические организации смогли задержать возобновление строительства газопровода «Северный поток-2». Они подали жалобу на решение Федерального морского и гидрографического агентства, которое разрешило продолжать работы в исключительной экономической зоне Германии. Регулятор подтвердил прием жалоб, это означает, что разрешение приостанавливается до их рассмотрения. Документ действует в период с января по май 2021 года.