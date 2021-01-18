В России оценили влияние возможных санкций США на «Северный поток-2»

Новые санкции вряд ли смогут помешать строительству «Северного потока-2», заявил эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT.

«Мы видим, что российская сторона подготовилась и к тому, что "Фортуна" попадет под санкции, и к тому, что "Академик Черский" попадет под санкции, потому что оба судна сменили собственника, и это такой маркер», — сказал эксперт.

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Однако Юшков отметил, что новые санкции могут создать проблемы после завершения проекта.

Ранее немецкое издание Handelsblatt сообщило, что российская баржа-трубоукладчик «Фортуна», способная достроить газопровод «Северный поток-2», и ее владелец во вторник, 19 января, попадут под новые санкции США. Решение основано на законе «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), который недавно был ужесточен Конгрессом.

Строительство «Северного потока-2» должны были завершить еще в конце 2019 года. Из-за санкций США его перенесли на конец 2020-го или начало 2021 года. Однако на данный момент ни один из существенных этапов работ не начался. Также непонятно, какая компания займется сертификацией газопровода, без которой начать его эксплуатацию невозможно. Норвежская DNV GL в итоге отказалась от сотрудничества.