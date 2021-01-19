В Кремле рассказали о желании завершить «Северный поток-2»

Газопровод «Северный поток-2» продолжает сталкиваться с грубым давлением со стороны США, но в Кремле нацелены на финализацию проекта. Так на просьбу прокомментировать информацию о готовящихся американских санкциях против баржи «Фортуна», которая должна приступить к работам, отреагировал пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, Москва внимательно ознакомится с новыми ограничительными мерами, чтобы понять, как им противодействовать. Песков выразил сожаление, что в Вашингтоне не оставляют надежду остановить строительство.

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Судном, которое возобновит работы на газопроводе, «Фортуну» еще в конце декабря назвали власти Дании. Разрешение для нее действует с 15 января, но баржа до сих пор не приступила к работам. О санкциях против нее накануне сообщило немецкое издание Handelsblatt. В Nord Stream 2 AG не могут сказать, когда начнется строительство.

Между тем в проспекте еврооблигаций «Газпрома» говорится, что при исключительных политических обстоятельствах проект придется свернуть. Компания не конкретизировала, что имеет в виду, но пояснила, что ей в таком случае придется платить многочисленные компенсации, штрафы, сборы за аннулирование и другие платежи.

Строительство газопровода остановилось в декабре 2019 года. С того момента проложены только 2,6 километра у берега Германии. В декабре 2018 года глава «Газпрома» Алексей Миллер обещал, что «Северный поток-2» заработает в начале 2020 года. Год назад запуск перенесли на конец 2020-го или начало 2021 года, в январе речь идет о середине 2021 года.