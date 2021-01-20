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Россия отреагировала на новые санкции США против «Северного потока-2»

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Фото: Дмитрий Лельчук / РИА Новости

США нарушают нормы международного права, принципы честной и свободной торговли и занимаются неприкрытой недобросовестной конкуренцией. Так новые санкции Вашингтона против строительства «Северного потока-2» прокомментировал посол Москвы в США Анатолий Антонов в официальной группе дипмиссии в Facebook.

По его словам, американские власти давно пытаются всеми способами помешать реализации проекта. В частности, Вашингтон оказывает грубое давление на участников консорциума «Северного потока-2» и угрожает России и ее европейским партнерам, заинтересованным в сотрудничестве в газовой сфере. Кроме того, США приняли ряд законодательных мер, чтобы помешать завершению строительства газопровода.

Российский посол добавил, что США вышли за рамки приличия в попытке добиться своих узкоконъюнктурных целей и не считаются с мнением собственных союзников. «Все это — не что иное, как неприкрытая недобросовестная конкуренция. Стремление создать себе преимущество на энергорынке Европы, силой заставить страны региона покупать американское сырье. В конечном итоге победителей в этой авантюре не будет», — заключил Антонов.

США ввели новые санкции против строящегося газопровода «Северный поток-2» 19 января. Они коснулись трубоукладчика «Фортуна», его владельца — «КВТ-Рус» — и компании «Рустанкер». Также под ограничительные меры попало судно «Максим Горький».

После этого из проекта вышла швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group. Помимо нее, проект покинули германский концерн Bilfinger, у которого было заключено несколько контрактов с оператором газопровода — компанией Nord Stream 2, датская инжиниринговая компания Ramboll. Норвежская DNV GL отказалась сертифицировать газопровод из России в Германию.

В Кремле уже ответили на новые санкции США против газопровода. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что российская сторона все еще рассчитывает на завершение проекта.

Предыстория: США ввели новые санкции против «Северного потока-2»
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