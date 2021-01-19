Кремль отреагировал на новые санкции против «Северного потока-2»

В Кремле отреагировали на введение новых санкций США против строительства газопровода «Северный поток-2». В ответ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что российская сторона все еще надеется на финализацию проекта, передает РИА Новости.

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Ранее стало известно, что США ввели санкции против судна «Фортуна», которое задействовано в строительстве газопровода «Северный поток - 2», и его собственника — компании «КВТ-Рус». Еще в список попали танкеры «Максим Горький» и «Сьерра», которые, по данным Вашингтона, ходят под российским флагом.

Почти одновременно с этим из проекта газопровода вышли еще две компании: немецкая Bilfinger SE, которая занималась поставкой и вводом в эксплуатацию систем технологического управления и безопасности для работы трубопровода, а также швейцарская Zurich Insurance Group. «Мы находились в тесном контакте с Государственным департаментом США относительно обсуждения санкций по "Северному потоку - 2" и мы прекратили все наше [страховое] покрытие, которое подпадает под санкции», — рассказывал ТАСС представитель последней.

Германия предупреждала США об ответных мерах: в Бундестаге не исключали и введения штрафных пошлин на импорт американского газа, но пока никакого заявления из Берлина не последовало. В Кремле уже говорили, что проект сталкивается с грубым давлением со стороны США, но власти нацелены на завершение проекта. «Мы очень внимательно отслеживаем ситуацию, анализируем ее, с тем чтобы продолжить последовательную работу по финализации этого проекта», — говорил Песков ранее во вторник. Строительство газопровода остановилось в декабре 2019 года из-за санкций США.