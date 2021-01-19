«Газпром» отреагировал на данные об отказе достраивать «Северный поток-2»

Компания «Газпром» отреагировала на данные об отказе достраивать газопровод «Северный поток-2». В корпорации отметили, что сейчас проект испытывает сильное давление из-за санкций, но собирается его завершить. Об этом было сказано во время конференц-кола для инвесторов, передает РИА Новости.

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«Я могу подтвердить, что "Газпром" намерен завершить этот проект, построить газопровод и поставлять по нему газ европейским потребителям», — прокомментировал представитель компании.

Ранее во вторник, 19 января, «Газпром» впервые заговорил о возможном провале «Северного потока-2». В компании предположили, что проект может быть приостановлен или свернут из-за политического давления, но все же надеются его завершить, «как только это станет разумно возможным».

Строительство газопровода остановилось в декабре 2019 года из-за санкций США. В середине января 2021-го Дания разрешила достраивать «Северный поток-2» барже «Фортуна», но ни она, ни трубоукладчик «Академик Черский» пока не приступили к работам; сроки возобновления стройки пока не называются. Кроме того, «Фортуна» может попасть под новую волну американских санкций. Германия уже предостерегла США от этого шага, пригрозив ответными мерами вплоть до введения штрафных пошлин на импорт американского газа.