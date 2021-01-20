От ЕС захотели потребовать остановить строительство «Северного потока-2»

Европарламент захотел потребовать от Евросоюза остановить строительство газопровода «Северный поток-2», а также ввести против России санкции. Об этом сообщает издание Der Speigel со ссылкой на проект резолюции.

Отмечается, что причиной к обсуждению новых ограничений стал арест Алексея Навального. Требование поддерживают консерваторы, социал-демократы, либералы и зеленые. Помимо этого, депутаты также призывают ввести санкции против «физических и юридических лиц, которые были причастны к задержанию и аресту Алексея Навального».

Голосование по резолюции запланировано на четверг, 21 января. В случае ее принятия санкции буду введены только после решения всех 27 членов ЕС.

О задержании Навального в аэропорту Шереметьево стало известно в воскресенье, 17 января. Это произошло на основании постановления начальника УФСИН по Москве, согласно которому Навальный был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока. Его арестовали на 30 суток.

До задержания он находился в Берлине, куда был доставлен 22 августа 2020 года. За два дня до этого, во время перелета из Томска в Москву, он почувствовал себя плохо, самолет экстренно посадили в Омске.

Ввод в эксплуатацию «Северного потока-2» планировался в конце 2020-го или начале 2021 года. В настоящее время речь идет о лете 2021 года. 19 января Вашингтон впервые за время борьбы с газопроводом реализовал угрозу и ввел санкции против проекта. Однако в Берлине продолжают настаивать на том, что «Северный поток-2» — проект исключительно экономический.