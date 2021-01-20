Берлин прокомментировал санкции против «Северного потока-2»

Официальный представитель правительства Германии Мартина Фиц прокомментировала санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2», сообщает «Интерфакс».

По ее словам, позиция Берлина не изменилась, проект является строго экономическим. Фиц подчеркнула, что санкции приняты к сведению, но не указала, последует ли на них какая-то реакция.

Накануне, 19 января, под удар попали российская баржа «Фортуна», которая, предположительно, должна была достраивать газопровод, и ее владелец, микропредприятие «КВТ-Рус». Вашингтон впервые за время борьбы с «Северным потоком-2» реализовал угрозу.

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Ранее задействованные в проекте компании сами выходили из него. Так поступили швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group, немецкая инжиниринговая фирма Bilfinger SE и датская Ramboll. Покинула проект и норвежская DNV GL, которая должна была заняться сертификацией газопровода.

На этом фоне «Газпром» впервые признал, что строительство может быть отложено на неопределенный срок или даже при исключительных обстоятельствах остановлено навсегда. В последнем случае компании придется выплачивать многочисленные компенсации.

Немецкий энергетический концерн Uniper ожидает, что газопровод когда-нибудь завершат, и основную надежду связывает с президентом США Джо Байденом, инаугурация которого должна состояться 20 января. Между тем ключевые члены команды нового главы США пока выступают за ужесточение санкций.