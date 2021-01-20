Немецкий партнер «Газпрома» не поверил в провал «Северного потока-2»

Газопровод «Северный поток-2» будет успешно завершен, несмотря на политику США в последнее время. Об этом заявил пресс-секретарь немецкого энергетического концерна Uniper, сообщает Deutsche Welle.

Партнер российского «Газпрома» не верит, что проект, в который он вложил 950 миллионов евро, провалится. В то же время в Uniper напомнили, что санкции, которыми США угрожают вовлеченным в строительство компаниям, их не касаются.

Причиной своего оптимизма представитель концерна назвал приход в Белый дом администрации Джо Байдена, которая готова выслушать аргументы Европы. По его мнению, Вашингтон готов вернуться к настоящему партнерству.

Эти ожидания противоречат словам кандидата на пост госсекретаря США Энтони Блинкена. Член команды Байдена заявил, что Штаты продолжат оказывать давление на «Северный поток-2» и попытаются убедить своих партнеров похоронить проект. Более того, он заметил, что следует рассмотреть новые санкционные инструменты в дополнение к тем, что вводила администрация Дональда Трампа.

Материалы по теме Одиссея «Академика Черского» «Газпром» впервые допустил провал «Северного потока-2». Способное его достроить судно потратило год зря Опомнились Запад решил отказаться от нефти и газа и уже нашел им замену. Готова ли к этому Россия?

19 января США впервые перешли от санкционных угроз непосредственно к введению ограничительных мер. В соответствующий список попали российская баржа «Фортуна» и ее владелец, микропредприятие «КВТ-Рус». Предположительно, именно она должна была заниматься прокладкой труб в водах Дании, разрешение на которую вступило в силу 15 января.

Угроза санкций ранее заставила отказаться от сотрудничества в строительстве швейцарскую страховую компанию Zurich, немецкую инжиниринговую фирму Bilfinger SE и датскую Ramboll. Также вышла из проекта норвежская DNV GL, которая должна была заняться сертификацией газопровода. Без этого действия трубу невозможно ввести в эксплуатацию.

На этом фоне «Газпром» впервые признал, что проект может быть отложен на неопределенное время или вовсе прекращен. В проспекте к размещению новых евробондов «Газпрома» — документе, в котором компания обязана сообщать о рисках, — упоминаются некие исключительные обстоятельства, делающие возобновление работ невозможными.

В российском газовом монополисте также указали, что от него могут потребовать выплаты компенсаций за срыв проекта. Возможно, «Газпрому» придется прибегнуть к созданию резервов, чтобы сдержать обесценивание инвестиций.

Ранее компания и официальные российские лица отказывались допустить срыв проекта стоимостью 9,5 миллиарда евро (без учета дополнительных расходов). Достраивать его предполагалось своими силами, причем год назад ввод в эксплуатацию планировался в конце 2020-го или начале 2021 года. В настоящее время речь идет о лете 2021 года. За прошедшее время проложены только 2,6 километра газопровода у берегов Германии.

Альтернативой «Северному потоку-2» его противники, в том числе страны Восточной Европы, называют поставки российского газа через Украину и закупку сжиженного природного газа (СПГ), в том числе у США. Россия в свою очередь указывает, что такие закупки обойдутся дороже и будут невыгодны для Европы. Кроме того, необходимость нового маршрута объясняют изношенностью украинской газотранспортной системы и возможными авариями.