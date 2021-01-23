МВД предупредило о расследовании каждой провокации на незаконных акциях

МВД России предупреждает граждан, которые планируют участвовать в несанкционированных публичных мероприятиях, что каждый факт провокаций в отношении сотрудников правоохранительных органов, охраняющих общественный порядок, будет расследован и получит правовую оценку. Об этом в субботу, 23 января, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По словам Волк, также «будет отдельно расследован и получит соответствующую правовую оценку» каждый факт неподчинения законным требованиям сотрудников правоохранительных органов.

Ранее Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту вовлечения несовершеннолетних к участию в несанкционированных акциях 23 января.

Призывы к участию распространяются в российских и зарубежных социальных сетях, заявили в СК. В ведомстве напомнили о действующих в Москве и других регионах ограничениях для борьбы с коронавирусом. «В условиях сложной эпидемиологической ситуации и действующих ограничений проведение массовых мероприятий с привлечением большого количества людей создает для них реальную угрозу заболевания», — говорится в сообщении.

Полиция Москвы также предупредила об ответственности за участие в несанкционированных акциях 23 января. «Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться», — говорится в сообщении.

О планах провести несанкционированные акции 23 января сообщали сторонники Алексея Навального, задержанного в аэропорту Шереметьево и позднее арестованного на 30 суток. Задержание произошло на основании постановления начальника УФСИН по Москве, согласно которому Навальный был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока.