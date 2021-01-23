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Задержанного на несанкционированной акции в Москве блогера Варламова отпустили

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Сотрудники правоохранительных органов на Пушкинской площади в Москве
Сотрудники правоохранительных органов на Пушкинской площади в Москве
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Фотографа и блогера Илью Варламова отпустили после задержания на несанкционированной акции в центре Москвы. Об этом он написал в своем Twitter.

Ранее о задержании блогера сообщил телеканал РЕН ТВ. Это произошло на Пушкинской площади. Телеканал отмечает, что Варламова отпустили после проверки документов.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина пригрозил устроить взрыв на несанкционированной акции в Москве, после чего был задержан полицией. Злоумышленник 1984 года рождения заявил, что просто хотел пошутить.

Накануне акций в МВД заявили, что агитаторов могут привлечь к административной ответственности еще до их проведения, поскольку у полиции есть основания наказать «всех, кто призывает очно, в интернете, путем рассылки письменных обращений». О пресечении акций 23 января силовиками также сообщили также в Генпрокуратуре. В Кремле подобные акции также назвали недопустимыми.

О планах провести несанкционированные акции 23 января сообщали сторонники Алексея Навального, задержанного в аэропорту Шереметьево и позднее арестованного на 30 суток. Задержание произошло на основании постановления начальника УФСИН по Москве, согласно которому Навальный был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока.

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