В МВД назвали число участников несанкционированной акции в центре Москвы

В несанкционированной акции, которая проходит в центре Москвы в субботу, 23 января, принимают участие порядка 4 тысяч человек. Такое число назвали в официальном сообщении, опубликованном на сайте столичного главка МВД.

«На Пушкинской площади города Москвы на несанкционированное мероприятие собралось около четырех тысяч человек», — приводит информацию ведомство.

Ранее сообщалось, что на акции в столице начались задержания. Отмечалось, что правоохранители задерживают тех, кто полностью скрывает свое лицо при помощи масок, шарфов и балаклав, а также протестующих, которые пришли на митинг с плакатами. При этом информации о точном числе задержанных на данный момент нет.

Ранее в МВД заявили, что агитаторов, призывающих к участию в несанкционированных акциях, запланированных в российских городах на 23 января, могут привлечь к административной ответственности еще до проведения мероприятий, поскольку у полиции есть основания наказать «всех, кто призывает очно, в интернете, путем рассылки письменных обращений». О пресечении митингов 23 января силовиками ранее сообщили также в Генпрокуратуре.

В Кремле подобные акции также назвали недопустимыми.

О планах провести несанкционированные акции 23 января сообщали сторонники Алексея Навального, задержанного в аэропорту Шереметьево и позднее арестованного на 30 суток. Задержание произошло на основании постановления начальника УФСИН по Москве, согласно которому Навальный был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока.