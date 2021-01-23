Участники несанкционированной акции в Москве устроили драки с полицейскими

Участники несанкционированной акции, которая проходит на Пушкинской площади в центре Москвы, устроили драки с сотрудниками полиции. Об этом в субботу, 23 января, сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

Сообщается, что собравшиеся начали оказывать сопротивление, когда сотрудники правоохранительных органов попытались зачистить площадь. Митингующие пытаются затащить полицейских и сотрудников ОМОН в толпу или сбить их с ног.

По данным ТАСС, к настоящему моменту территория возле памятника Пушкину зачищена, митингующих разделили на две части. В ходе столкновений несколько человек пострадали, одному из них была оказана помощь сотрудниками полиции.

Ранее сообщалось, что митингующие в Москве скинули противника Алексея Навального с фонаря на Пушкинской площади. Это произошло после того, как мужчина забрался на фонарь, держа плакат «Кесарю — кесарево. (...) Депортировать Навального».

О планах устроить несанкционированные акции 23 января сообщали сторонники Алексея Навального, задержанного в аэропорту Шереметьево и позднее арестованного на 30 суток. Задержание произошло на основании постановления начальника УФСИН по Москве, согласно которому Навальный был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока.