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Митингующие в Москве скинули противника Навального с фонаря

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Фото: РИА Новости

Участники несанкционированной акции в Москве скинули противника Алексея Навального с фонаря на Пушкинской площади. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Мужчина забрался на фонарь, держа плакат «Кесарю — кесарево. (...) Депортировать Навального». По данным Baza, сторонники оппозиционера стащили молодого человека и избили его.

Ранее сообщалось, что на несанкционированной акции в центре Москвы начались потасовки с полицией. Уточнялось, что на Пушкинской площади начали кидать пластиковые бутылки и яйца в представителей правоохранительных органов.

О планах провести несанкционированные акции 23 января сообщали сторонники Алексея Навального, задержанного в аэропорту Шереметьево и позднее арестованного на 30 суток. Задержание произошло на основании постановления начальника УФСИН по Москве, согласно которому Навальный был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока.

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