Правительство не поддержало проект о наказании за вовлечение в акции протеста

Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала предложенный депутатом Госдумы Евгением Марченко законопроект, предусматривающий уголовное наказание за вовлечение несовершеннолетних в незаконные акции протеста. Об этом сообщает РИА Новости.

В отзыве кабмина отмечается, что в Уголовном кодексе РФ уже сейчас предусмотрена ответственность за данное преступление. «Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект», — говорится в документе.

Ранее Следственный комитет (СК) России и Верховный суд (ВС) концептуально поддержали предложенный Марченко законопроект.

Разработанный Марченко законопроект предусматривает внесение поправок в статью 151 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий»). Согласно предложению депутата, вовлечение детей и подростков в несанкционированные митинги должно наказываться лишением свободы сроком до пяти лет, а склонение к организации массовых беспорядков — сроком до десяти лет.