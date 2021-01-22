Соцсети удалили до 50 процентов призывов к незаконным акциям

Представители Роскомнадзора сообщили об удалении из соцсетей большого количества призывов к участию в незаконных массовых акциях. Об этом говорится на сайте ведомства.

По данным Роскомнадзора, модераторы «ВКонтакте» и YouTube удалили около 50 процентов незаконной информации от всего найденного объема. В TikTok зачистили 38 процентов подобных данных, а в Instagram — 17 процентов.

«Роскомнадзор продолжает взаимодействие с интернет-платформами с целью прекращения вовлечения несовершеннолетних в несанкционированные митинги», — отметили в ведомстве.

Ранее Роскомнадзор пообещал оштрафовать соцсети TikTok, YouTube, «ВКонтакте», Facebook, Twitter и Instagram за распространение информации, призывающей несовершеннолетних выходить на массовые протестные акции. В надзорном органе считают, что подобные мероприятия могут угрожать жизни и здоровью подростков.