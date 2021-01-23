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СК и ВС поддержали проект о наказании за вовлечение детей в акции протеста

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Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Следственный комитет (СК) России и Верховный суд (ВС) концептуально поддержали предложенный депутатом Госдумы Евгением Марченко законопроект, предусматривающий уголовное наказание за вовлечение несовершеннолетних в незаконные акции протеста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий отзыв СК, который имеется в распоряжении агентства.

Как говорится в документе, законопроект предлагает ужесточить ответственность за подобные действия на фоне роста опасности, которую они представляют. При этом предотвратить их в полной мере за счет использования в отношении нарушителей существующих мер административной и уголовной ответственности уже невозможно. В связи с этим предложение Марченко получил концептуальную поддержку со стороны СК.

В свою очередь ВС в своем отзыве на законопроект также изложил замечание юридико-технического характера.

Разработанный Марченко законопроект предусматривает внесение поправок в статью 151 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий»). Согласно предложению депутата, вовлечение детей и подростков в несанкционированные митинги должно наказываться лишением свободы сроком до пяти лет, а склонение к организации массовых беспорядков — сроком до десяти лет.

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