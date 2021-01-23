МИД России обвинил американских дипломатов в подстрекательстве к протестам

Министерство иностранных дел России обвинило американских дипломатов в фактическом подстрекательстве к протестам. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном на сайте.

Как отметили в министерстве, посольство США в Москве демонстрирует пренебрежение дипломатическими нормами и правилами не в первый раз. В частности, речь идет о поддержке несогласованных протестных акций в российских городах. «По сути, речь идет о поощрении насильственных действий, лицемерно объявляемых мирным протестом, в которые организаторы цинично вовлекают даже несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

В российском ведомстве посоветовали американским властям заняться проблемами внутри собственной страны, в том числе преодолением «раскола в американском обществе, порожденного социальной несправедливостью, неравенством и преследованием инакомыслия». «Попытки американской дипломатии, игнорирующей все приличия, фактически подстрекать радикальные элементы обречены на провал», — заявили в МИД.

Там подчеркнули, что подобные шаги негативно отразятся на двусторонних отношениях, а руководству американского посольства «предстоит серьезный разговор в МИД России».

Ранее о том, что представителям посольства США придется объясниться «на Смоленской площади», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. От американских дипломатов потребовали объяснений из-за недавней публикации на сайте американской дипмиссии, в которой появилась информация, где и когда намечаются массовые несанкционированные мероприятия.

О планах провести несанкционированные акции 23 января сообщали сторонники Алексея Навального, задержанного в аэропорту Шереметьево и позднее арестованного на 30 суток. Задержание произошло на основании постановления начальника УФСИН по Москве, согласно которому Навальный был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока.