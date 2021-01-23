МИД потребовал объяснений от американских дипломатов

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что представителям посольства США придется объясниться «на Смоленской площади», подразумевая главное здание ведомства. Об этом сообщает РИА Новости.

От американских дипломатов потребовали объяснений из-за недавней публикации на сайте американской дипмиссии, в которой появилась информация, где и когда намечаются массовые несанкционированные мероприятия. «Американским коллегам придется объясняться на Смоленской площади», — сказала Захарова, выступая перед журналистами в субботу, 23 января.

Представитель МИД напомнила, что накануне посольство США в Москве «опубликовало маршруты протестов в городах России и вбросило информацию о походе на Кремль».

«Можно представить, что началось бы, если посольство России в Вашингтоне опубликовало бы карту протестных маршрутов с указанием конечной точки, например, в Капитолии. Подобное ориентирование на местности закончилось бы глобальной истерией американских политиков, включая русофобские лозунги, угрозы введения санкций и высылки российских дипломатов», — подчеркнула она.

Ранее МИД предупредил посольство США в Москве о том, что любые попытки освещения несанкционированных митингов будут расцениваться как грубое вмешательство во внутренние дела страны.

О планах провести несанкционированные акции 23 января сообщали сторонники Алексея Навального, задержанного в аэропорту Шереметьево и позднее арестованного на 30 суток. Задержание произошло на основании постановления начальника УФСИН по Москве, согласно которому Навальный был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока.