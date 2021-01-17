Захарова заявила об интересе сторонников Трампа к российскому гражданству

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что сторонники действующего президента США Дональда Трампа начали интересоваться российским гражданством. Об этом она рассказала эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1», передает РИА Новости.

Захарова объяснила, что беспокойство российской стороны связано с репрессивной политикой Штатов в мире. «Именно США ввели в практику западного мира незаконные санкции как инструмент управления всеми остальными государствами», — отметила представитель ведомства.

Она рассказала, что в социальных сетях часто получает комментарии от американцев, являющихся сторонниками Трампа, с вопросами о получении российского гражданства. По мнению Захаровой, репрессивная политика США коснулась и граждан самой страны.

Ранее адвокат Трампа Руди Джулиани заявил, что входит в команду защиты главы государства по делу об импичменте, и раскрыл подробности обвинений. Он отметил, что Трампа уличают в подстрекательстве к насилию каждый раз, когда он говорит о мошенничестве на выборах, но это ложь.

7 ноября кандидат от Демократической партии США Джо Байден набрал 290 при необходимых 270 голосов выборщиков. Обеспечив себе победу, Байден провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что выборы официально еще не закончились, а результаты будут обжалованы в суде.