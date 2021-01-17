Адвокат Трампа раскрыл подробности дела об импичменте

Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани рассказал, что входит в команду защиты главы государства по делу об импичменте, и раскрыл подробности обвинений. Его слова приводит ABC News.

Джулиани отметил, что Трампа уличают в подстрекательстве к насилию каждый раз, когда он говорит о мошенничестве на выборах, но это ложь.

«Эти слова полностью не соответствуют действительности», — заявил адвокат. Он также отметил, что между речью Трампа и начавшимися беспорядками прошло некоторое время, потому президент не может обвиняться в призывах к ним.

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Джулиали считает, что если они смогут доказать фальсификацию в голосовании, то демократы лишатся ключевого аргумента. Он также допустил, что президент даст показания во время разбирательства.

За импичмент действующего президента США Дональда Трампа в связи с недавними беспорядками в Вашингтоне палата представителей Конгресса США проголосовала 14 января. Дебаты продлились более семи часов. За импичмент Трампа из-за подстрекательства к мятежу выступили 232 законодателя, против — 197.

7 ноября кандидат от Демократической партии США Джо Байден набрал 290 при необходимых 270 голосов выборщиков. Обеспечив себе победу, Байден провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что выборы официально еще не закончились, а результаты будут обжалованы в суде.